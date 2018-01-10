Коридор “Север-Юг” может значительно повлиять на геополитическое выравнивание в регионе - аналитик Stratfor

2018-01-10 17:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Международный транспортный коридор “Север-Юг”, призванный объединить Северную Европу и Юго-восточную Азию, может оказать значительное влияние на геополитическое выравнивание в регионе, сказал Azernews старший аналитик разведывательно-аналитической компании Stratfor Евгений Чаусовски.

“С началом функционирования коридор “Север-Юг” может значительно снизить транзитное время и стоимость товаров, которыми торгуют страны-участницы проекта. Он также может служить каналом для усиления связей между странами, вовлеченными в проект, в частности Россией и Ираном”, - сказал Чаусовски.

В настоящее время, требуется свыше 40 дней на доставку товаров из Индии в Россию. “Север-Юг” позволит осуществлять транспортировку грузов менее чем за 25 дней, таким образом, сократив время на дорогу на 30-40 процентов.

“Важность проекта еще предстоит определить, и она будет в значительной степени зависеть от того, насколько он эффективен с точки зрения увеличения товарооборота между участвующими странами”, - добавил Чаусовски.