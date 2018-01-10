Президент привел экономические показатели за прошлый год

2018-01-10 17:37 | www.apa.az | 6

«Экономический Форум в Давосе отвел Азербайджану 35 место по конкурентоспособности в 2017 году. С этой точки зрения наша страна сохраняет свое лидерство на пространстве СНГ».

Как сообщает АПА, об этом сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Он сказал, что в 2017 году увеличился ВВП Азербайджана, а также наблюдался рост в ненефтяном секторе: «В ненефтяной промышленности рост составил 3,6%, в сельском хозяйстве – 4,1%. Валютные резервы выросли на 4,5 млрд. долларов и достигли 42 млрд. долларов».

Президент отметил, что в прошлом году был реализован ряд важных проектов: «В азербайджанскую экономику было инвестировано 14,6 млрд. долларов. Экспорт вырос на 19%, ненефтяной экспорт – на 24%. Сохранение импорта на стабильном уровне является большим достижением. Каждая страна может гордиться такими результатами. Развитие регионов всегда находилось в центре внимания. В прошлом году я посетил более 30 районов и на месте ознакомился с ходом выполнения поручений. В регионах были открыты новые предприятия. В прошлом году были открыты 221 тыс. рабочих мест, 117 тыс. из которых постоянные. Безработица составила 5%, бедность – 5,4%. И это один самых хороших результатов в мире».