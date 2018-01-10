Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана выросли за год на 14%

2018-01-10 17:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2017 году Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет около 2,61 миллиарда манатов, что на 14 процентов превышает показатель 2016 года, следует из отчета ГТК, обнародованного в среду.



При этом отчисления за декабрь составили 225,38 миллиона манатов. В прошлом месяце поступления от таможенных пошлин составили 73,91 миллиона манатов, НДС - 132,85 миллиона манатов, акцизов - 15,67 миллиона манатов, дорожного налога - 2,95 миллиона манатов.

По сравнению с декабрем 2016 года поступления от таможенных пошлин выросли на 38 процентов, от НДС - сократились на 10,5 процента, акцизов – выросли в 2,5 раза, дорожного налога – сократились в девять раз.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год составлял 2,25 миллиарда манатов.



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