Поддержка лидером оппозиции правительства откроет новый политический период в Турции – вице-премьер

2018-01-10 17:34 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Поддержка правительства лидером оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлетом Бахчели откроет новый политический период в Турции, который начнется уже в 2019 году, сказал вице-премьер Бекир Боздаг, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Боздага, Бахчели доказал, что его партия и он привержены стабильности и процветанию Турции.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиционной MHP Девлет Бахчели обсудят детали президентских выборов.

Встреча Эрдогана и Бахчели состоится в среду в 16:00 по местному времени.

Ранее лидер MHP Бахчели отметил, что партия поддержит президента Турции Эрдогана, если он выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2019 году.

В ответ на заявление Бахчели президент Турции выразил готовность обсудить с ним любые темы.