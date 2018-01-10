Глава государства: «В прошлом году 2300 семей вынужденных переселенцев переехали в новые квартиры»

2018-01-10 17:42 | www.apa.az | 6

«Реализация инфраструктурных проектов в прошлом году находилась в центре внимания».

Как сообщает АПА, об этом сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам

Глава государства отметил, что электроснабжение было улучшено, в регионах ускоренным темпом проводилась газификация: «В прошлом году были приняты важные меры с целью развития сельского хозяйства. Кроме того, в течение прошлого года были построены 1300 км автомобильных дорог, проведены новые дороги в более 500 сел. Также успешно были реализованы проекты по водоснабжению, построено или отремонтировано 133 новые школы и 30 лечебных учреждений, сданы в эксплуатацию два олимпийских комплекса».

Президент Ильхам Алиев отметил, что в прошлом году был решен вопрос в связи с вынужденными переселенцами, 2300 семей которых переехали в новые квартиры: «Восстановление Джоджуг Марджанлы- историческое событие. Также имеют большое значение работы по реконструкции в поселки Шихарх».