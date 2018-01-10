Президент: «Железная дорога БТК превратила Азербайджан в один из международных транспортных центров»

2018-01-10 17:47 | www.apa.az | 6

«Продление контракта по месторождениям Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года имеет большое значение».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Глава государства сказал, что успешно продолжается реализация Южного газового коридора: «Работы по «Шахдениз-2» исполнены на 99 процентов, по проекту Южно-кавказского газопровода – на 93 процента, по TANAP - на 90 процентов. Работы по TAP идут по графику. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс превратила Азербайджан в один из международных транспортных центров. Ряд стран уже обратились в связи с присоединением к этому проекту. Также предприняты важные шаги в направлении реализации транспортного коридора Север-Юг, обеспечено строительство железной дороги до границы с Ираном».