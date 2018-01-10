Президент: В основе стабильности лежит единство народа и власти

2018-01-10 17:50 | www.oxu.az | 6

В 2017 году Азербайджан динамично развивался.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития 2017 года и предстоящим задачам.

Президент сказал, что несмотря на рост угроз и рисков в мире, в Азербайджане обеспечена стабильность и безопасность.

Глава государства также заявил, что достигнутые нашей страной результаты на фоне сложной геополитической обстановки в мире достойны высокой оценки.

«Все это было достигнуто в результате стабильности. В основе этой стабильности и успеха лежит единство народа и власти», - добавил президент.