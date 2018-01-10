Казахстан увеличит производительность сельхоз сектора

2018-01-10 17:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил увеличить в течение ближайших пяти лет производительность труда в агропромышленном комплексе и нарастить экспорт готовой продукции как минимум в 2,5 раза.

«Мы научились выращивать различные сельхозкультуры, производить зерно. Гордимся этим. Но этого уже недостаточно», - сказал президент Казахстана в своем ежегодном послании к народу Казахстана.

Назарбаев отметил необходимость поддержки сельхозкооперативов, стимулирования тех, кто использует землю с наибольшей отдачей, и принятия мер к неэффективным пользователям.

Одной из мер поддержки глава государства назвал переориентацию неэффективных субсидий на удешевление банковских кредитов для субъектов АПК (агропромышленный комплекс).