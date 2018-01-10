В Анкаре началась встреча президента Турции с лидером оппозиции

2018-01-10 17:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Анкаре началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидером оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлетом Бахчели, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что встреча Эрдогана с Бахчели проходит за закрытыми дверями.

Отметим, что ранее лидер MHP Бахчели отметил, что MHP поддержит президента Турции Эрдогана, если он выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2019 году.

В ответ на заявление Бахчели президент Турции выразил готовность обсудить с ним любые темы.

Отметим, что в 2019 году в Турции пройдут президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидается, парламентские и президентские выборы в 2019 году пройдут в один день.