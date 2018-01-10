Скончавшийся в США известный пианист Чингиз Садыхов будет похоронен в Баку (версия 2)

2018-01-10 17:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Тело выдающегося пианиста Чингиза Садыхова, скончавшегося в США, по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева будет доставлено в Баку и предано земле на второй Аллее почетного захоронения, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма, распространенном в среду.

Сейчас соответствующие структуры заняты необходимыми организационными работами.

Известный азербайджанский пианист, народный артист Азербайджана Чингиз Садыхов скончался в США.

Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Первое музыкальное образование получил в средней специальной музыкальной школе имени Бюль-Бюля. Потом учился на факультете фортепиано Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия), в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Выдающийся музыкант работал солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии, аккомпанировал таким известным вокалистам, как Бюль-Бюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов, сестры Фидан и Хураман Гасымовы, и многим другим.

Чингиз Садыхов был директором 16-й музыкальной школы в Баку, художественным руководителем Творческого объединения "Азконцерт", профессором Бакинской музыкальной академии, а также организатором и преподавателем Института искусства в Йемене.