Президент подписал распоряжение об объявлении 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики»

2018-01-10 18:12 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики».

Как сообщает АПА, в распоряжении отмечается, что в 2018 году исполняется 100 лет со дня создания Азербайджанской Демократической Республики. Для торжественного проведения этого знаменательного события на государственном уровне Кабинету Министров поручено подготовить и реализовать план мероприятий в соответствии с распоряжением президента Азербайджана «О 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики » от 16 мая 2017 года.

Наряду с этим, в стране и за рубежом предусмотрено проведение цикла мероприятий, приуроченных к 100-летней годовщине образования АДР.