Президент: «По сравнению с прошлым в этом году новыми квартирами будут обеспечены в 2 раза больше вынужденных переселенцев»

2018-01-10 18:15 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, об этом сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в своей заключительной речи на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Президент сказал, что в 2018 году свою работу начнут 3 центра «ASAN Xidmət», а также будет начато строительство еще 5 центров.

Отметив, что в 2018 году будут приняты необходимые меры для стабильности макроэкономической ситуации в стране, глава государства сказал, что развитие ненефтяного сектора всегда находилось в центре внимания.

Президент сказал, что в 2018 году будет продолжена выдача льготных кредитов предпринимателям, проведена работа по открытию новых рабочих мест. Глава государства подчеркнул, что с целью исполнения программы самозанятости предусмотрено выделение средств.

Глава государства подчеркнул, что реализация социальных инфраструктурных проектов будет продолжена: «В регионах будут построены школы модульного типа. В районах, столице будут осуществляться строительство и ремонт школ и медицинских учреждений».

Президент Ильхам Алиев отметил, что будет продолжен процесс создания промышленных кварталов, предприняты шаги для развития сельского хозяйства, а также предусматривается открытие новых фабрик ковров. Глава государства сказал, что были достигнуты положительные результаты в отраслях хлопководства, шелководства, фундуководства, табаководства, чаеводства, цитрусоводства, внимание к этим сферам будет оказываться и впредь.

Подчеркнув, что будут приняты дополнительные меры в связи с развитием животноводства, приобретением новой сельскохозяйственной техники, оливководством и пчеловодством, Ильхам Алиев отметил важность создания торговых представительств.