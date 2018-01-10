Валютные резервы Азербайджана достигли 42 миллиардов долларов

2018-01-10 18:19 | www.oxu.az | 6

В 2017 году вырос ВВП Азербайджана и наблюдался рост в ненефтяном секторе, в ненефтяной промышленности рост составил 3,6%, в сельском хозяйстве – 4,1%. Валютные резервы выросли на 4,5 млрд. долларов и достигли 42 млрд. долларов. В прошлом году было реализовано очень много важных проектов.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства заявил, что в 2017 году в азербайджанскую экономику было инвестировано 14,6 млрд. долларов. Экспорт вырос на 19%, ненефтяной экспорт – на 24%:

«Сохранение импорта на стабильном уровне является большим достижением. Каждая страна может гордиться такими результатами. В прошлом году были открыты 221 тыс. рабочих мест, 117 тыс. из которых постоянные. Безработица составила 5%, бедность – 5,4%. Это один их лучших результатов в мире. Инфраструктурные проекты тоже находятся в центре внимания. Улучшено электроснабжение, запущены новые подстанции, в регионах стремительно ведутся работы по газификации. Для развития сельского хозяйства проводятся важные мероприятия. В прошлом году году было проложено 1300 километров автомобильных дорог, в том числе более 500 км – в селах, были успешно реализованы проекты по обеспечению питьевой водой, построено или капитально отремонтировано 133 новых школ, 30 медицинский учреждений. Сдан в эксплуатацию первый олимпийский комплекс. 2300 семей вынужденных переселенцев переехали в новые квартиры. Восстановление Джоджуг Марджанлы – историческое событие».

Л.А.

