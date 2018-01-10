Международный банк Азербайджана огласил основные стратегические цели нового этапа развития

2018-01-10 17:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Внедрение передового опыта в банковской сфере, дальнейшее укрепление рыночных позиций Международного банка Азербайджана (МБА), широкое использование инновационных банковских технологий являются основными стратегическими целями нового этапа развития.

«В 2016-2017 годах в Международном банке Азербайджана шли интенсивные процессы финансового и институционального оздоровления. Банк выражает глубокую признательность всем, кто внес вклад в его оздоровление, в том числе клиентам и представителям медиа», - говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

Сегодня Международному банку Азербайджана (МБА) исполняется 26 лет. Банк начал свою деятельность 10 января 1992 года и на сегодняшний день является крупнейшим банком Южного Кавказа региона по размеру активов.

В день своего 26-летия МБА объявил также о своих финансовых результатах за 2017 год. Банк успешно перешел на новый этап развития, завершив процесс финансового оздоровления и добровольной реструктуризации обязательств в иностранной валюте.

"Последовательные меры, направленные на финансовое оздоровление Международного банка Азербайджана, включая меры по повышению доходности и качества обслуживания, оптимизации затрат существенно укрепили капитальное положение банка. В результате, регулятивный капитал банка возрос до 525 миллионов манатов, в то время как коэффициент достаточности капитала достиг 18 процентов, превысив нормативное требование в 1,8 раза", - говорится в сообщении.