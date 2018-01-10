"Поезд дальнего следования" направляется в Баку

2018-01-10 18:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Иреванского государственного драматического театра имени Джафара Джаббарлы в 19:00 22 января представит на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку премьерный спектакль "Uzun yollar qatarı" ("Поезд дальнего следования"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Спектакль "Uzun yollar qatarı" поставлен режиссером, заслуженным артистом Сарваром Алиевым по произведению кыргызского писателя Мара Байджиева. Художник-постановщик – Вахид Мурсалиев, композитор – Чингиз Халилов, ассистент режиссера – Турал Халилзаде.

В постановке заняты заслуженные артисты Эсмиралда Шахбазова, Вагиф Керимов, актеры Самая Исмаилова, Ругия Эйвазова, Ниджат Мирзазаде, Джейхун Алиев, Амрулла Нуруллаев, Шабнам Джабраилова, Натиг Газиев, Огтай Мехтиев, Ниямеддин Сафаралиев, Севиндж Гусейнова и другие.