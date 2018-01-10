В связи с похищением азербайджанского предпринимателя перед зданием МВД Украины проведена акция

2018-01-10 18:18 | www.apa.az | 6

Проживающие в Украине азербайджанцы провели акцию протеста перед зданием МВД Украины.

Как сообщили АПА в Объединенном конгрессе азербайджанцев Украины, участники акции выразили свое недовольство в связи с тем, что похищение 11 декабря 2017 года члена азербайджанской диаспоры предпринимателя Хикмета Абдуллаева не раскрыто.

В акциях, проведенных в разных городах и областях Украины с участием сотен активистов диаспоры звучали следующие лозунги: «Нужно наказать виновных!», «Конец гонениям на азербайджанцев!», «Аваков, не закрывай глаза на преступления в отношении азербайджанцев!», «Очистите Украину от криминального элемента!».

Акция проводилась в связи с бездействием МВД Украины по раскрытию дела о похищении неизвестными лицами 11 декабря 2017 года азербайджанского предпринимателя Хикмета Абдуллаева. Конгресс азербайджанцев Украины обратил внимание на то, что несмотря на обращения к президенту страны, министру МВД, Генпрокурору и СГБ Украины, нет никакого прогресса в этом деле.

Акция завершилась принятием резолюции, адресованной МВД Украины. В резолюции говорится, что за период, прошедший с назначения Арсена Авакова министром внутренних дел, были похищены более 20 азербайджанских бизнесменов и их детей, участились случаи покушения на известных азербайджанцев, а уголовные дела раскрыты не были.



После двухчасовой акции протеста заместитель Национальной полиции Украины Димитро Кравченко принял председателя Верховного Меджлиса Конгресса Азербайджанцев Украины Акифа Гюльмамедова, председателя Молодежного Объединения Азербайджанцев Украины Ильхаму Аллахвердиеву. Он сказал, что ход следствия по преступлению взято под строгий контроль, а также, что они уже вышли на след преступной группировки.