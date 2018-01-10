2018 год объявлен «Годом Азербайджанской Демократической Республики» - ОБНОВЛЕНО

2018-01-10 18:27 | www.oxu.az | 6
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики».
Как передает Oxu.Az, в распоряжении отмечается, что в 2018 году отмечается столетие создания Азербайджанской Демократической Республики, и с целью достойно отметить это знаменательное событие на государственном уровне, согласно распоряжению президента Азербайджана «О 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики» от 16 мая 2017 года Кабмину Азербайджанской Республики было поручено подготовить и реализовать соответствующие мероприятия.
Наряду с этими мероприятиями, в связи с 100-летней годовщиной создания Азербайджанской Демократической Республики предусмотрено проведение ряда мероприятий в стране и за рубежом.
12:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2018 год «Годом Азербайджанской Демократической Республики».
Как передает Oxu.Az, об этом глава государства заявил на заседании, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.
Ильхам Алиев отметил, что в связи с этим в течение года будет проведено множество мероприятий как в стране, так и за рубежом.