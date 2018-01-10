Между Пекином и местом проведения лыжных соревнований зимней Олимпиады-2022 строится новая скоростная дорога

2018-01-10 18:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Пекин ускоряет строительство скоростной автотрассы, которая соединит китайскую столицу с Чунли (провинция Хэбэй, Северный Китай), где будут проводиться лыжные соревнования во время зимней Олимпиады-2022.

Городской транспортный комитет Пекина подтвердил, что 42-метровый участок автотрассы между северо-западной частью шестой кольцевой дороги Пекина и пригородным районом Яньцин будет открыт для проезда транспорта к концу 2018 года. Он будет продлен еще на 116 километров до Чунли к концу 2019 года.

Данная двухсторонняя и четырехполосная скоростная дорога строится в качестве одного из важных инфраструктурных объектов для зимней Олимпиады-2022.