Лавров рассказал, от чего зависит успех переговоров по Сирии

2018-01-10 18:32 | www.apa.az | 6

Конгресс сирийского национального диалога, который должен пройти в Сочи в конце января, создаст условия для успешного завершения межсирийских переговоров в Сочи.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы убеждены, недавно говорили об этом в Москве со (спецпредставителем генсека ООН по Сирии) Стаффаном де Мистурой в Москве, которого мы принимали вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, что Конгресс сирийского национального диалога в Сочи сможет действительно создать условия для успешного проведения женевских переговоров при понимании, что та часть сирийской оппозиции, которая постоянно выдвигает предварительные условия, включая смену режима, будет воспитана теми, кто ее контролирует», - сказал он на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Отметим, Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов не планируется.