Психотерапевт: Суицид можно предугадать – ВИДЕО

2018-01-10 18:39 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане за последние 10 дней совершили суицид 8 молодых людей. Почему эти люди выбрали именно этот выход?

Завотделением Скорой психологической помощи Центра психического здоровья Минздрава, известный психотерапевт Кямаля Талыбова дала Oxu.Az интервью на эту тему.

Психотерапевт рассказала об основных причинах суицидов и назвала способы распознать потенциального самоубийцу.

«Некоторые высказывания свидетельствуют, что человек собирается совершить суицид. Они должны стать сигналом для близких. Если вовремя распознать не этот сигнал, не оказать помощь, то все может закончиться суицидом».

Представляем вам подробный видеоматериал на эту тему:

Эльвин Ахмедов

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