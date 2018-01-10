В Баку прошел вечер "Поделись улыбкою своей" (ФОТО)

2018-01-10 18:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - "Улыбка ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех, кто ее получает, не обедняя при этом тех, кто ее дарит. Она длится мгновение, а в памяти остается порой навсегда. Никто не богат настолько, чтобы обойтись без нее, и нет такого бедняка, который не стал бы от нее богаче. Она создает счастье в доме, порождает атмосферу доброжелательности и служит паролем для друзей" – Дейл Карнеги.

Группа творческой молодежи Childlove провела для воспитанников школ-интернатов и детских домов вечер под названием "Поделись улыбкою своей", посвященный Новому году, сообщили Trend Life организаторы.

Детям была представлена красочная шоу-программа с участием популярных исполнителей, танцевальных коллективов, иллюзионистов, клоунов, и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки, которые одаривали гостей подарками. Организаторы акции Фикрет Гасымзаде, Турал Бабаев, Эльчин Бабаев и Нигяр Абыева выразили признательность спонсорам благотворительной вечера.

"Искренние и открытые, теплые и приветливые улыбки - источник счастья и долгой жизни. Улыбка делает жизнь радостной, усиливает в людях веру, любовь и просто улучшает настроение. Виктор Гюго писал, что "Улыбка – солнце. Она прогоняет с человеческого лица зиму". А самой искренней улыбкой всегда была и остается детская улыбка. Дарите детям позитив, и искрений смех пусть раздастся в ответ. Смотрите на мир радостно, по-доброму", - сказал Фикрет Гасымзаде.