Банки приобрели ноты Центробанка Азербайджана на 150 млн манатов

2018-01-10 18:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) в среду провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 150 миллионов манатов со сроком обращения в 28 дней, сообщает БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона незначительно превысил предложение - банки подали заявки на 150,69 миллиона манатов.

Заявки были представлены в ценовом диапазоне 98,8472 маната (при доходности в 14,99 процента) и 99,0755 (12 процентов). Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 98,8472 (14,99 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком в 99,8803 маната (14,52 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 150 миллионов манатов.

Последний срок оплаты по нотам – седьмое февраля 2018 года.