Гражданам государств-членов Движения неприсоединения будут выделены гранты для получения образования в вузах Азербайджана

2018-01-10 18:34 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении грантов гражданам государств-членов Движения неприсоединения для получения образования в вузах Азербайджана.



Как сообщает АПА, было установлено, что число образовательных грантов за 5 лет достигнет 100, по 20 человек в год. Гранты будут охватывать плату за учебу за государственный счет, визу, регистрацию, аренду общежития или квартиры, ежедневное питание, обеспечение учебной литературой, транспорт (кроме такси), коммунальные услуги, медицинскую помощь, а также затраты на одну поездку туда и обратно на родину.

Кабинету Министров поручено в течение двух месяцев утвердить порядок выдачи образовательных грантов, в том числе суммы грантов, а также подготовить в течение двух месяцев и представить президенту Азербайджана предложения в связи с соответствием указанному распоряжению актов президента Азербайджанской Республики. Министерство иностранных дел совместно с Министерством образования не позднее 1 апреля каждого года для грантовой образовательной программы, учрежденной первой частью указанного распоряжения, должны определить список стран, квот по странам, критериев отбора кандидатов и на основании этого утвердить список лиц, получающих гранты.

Министерство образования, в соответствии с 4 частью указанного распоряжения, должно определить список вузов Азербайджана, в которых будут получать образования граждане стран-членов Движения неприсоединения, и со следующего года обеспечить выплату расходов в рамках образовательного гранта за государственный счет. Министерство финансов должно обеспечить учет государственного бюджета соответствующих лет в связи с расходами образовательного гранта.