Проект «Шахдениз-2» реализован на 99 процентов

2018-01-10 18:41 | www.oxu.az | 6

Продление контракта на разработку Азери-Чыраг-Гюнешли до 2050 года имеет большую важность.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства заявил, что реализация проекта Южного газового коридора успешно продолжается:

«Реализация проекта «Шахдениз-2» завершена на 99 процентов. Южный газовый коридор завершен на 93 процента, проект TANAP – на 90 процентов. Работы по проекту TAP идут по графику. Открывшаяся в прошлом году железная дорога Баку-Тбилиси-Карс превратила Азербайджан в один из международных транспортных центров. Несколько стран уже обратились к нам в связи с присоединением к этому проекту. Также сделаны важные шаги для реализации проекта Транспортного коридора «Север-Юг», обеспечено строительство железной дороги до границы с Ираном».

Глава государства сказал, что 2018 будет важным годом для реализации проекта TANAP и деятельности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс:

«В этом году в стране будет построено более 2 тысяч километров автомобильных дорог. Работы по газификации в регионах планируется довести до 95 процентов. Более 100 тысяч гектар новых участков будут обеспечены водой».

Л.А.

