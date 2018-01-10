Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики»

2018-01-10 18:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об объявлении 2018 года в стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики».

В 2018 год исполняется 100-летняя годовщина создания Азербайджанской Демократической Республики.

С целью достойного празднования на государственном уровне этого знаменательного события на основании распоряжения Президента Азербайджана «О 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики» от 16 мая 2017 года Кабинету министров поручено подготовить и осуществить план соответствующих мероприятий.

Наряду с этими мероприятиями в связи со 100-летней годовщиной создания Азербайджанской Демократической Республики в стране и за ее пределами планируется провести цикл мероприятий.

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