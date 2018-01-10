Лавров рассказал о подготовке Конгресса нацдиалога Сирии

2018-01-10 18:32 | www.trend.az | 6

Россия и Иран находятся на ответственном этапе подготовки Конгресса нацдиалога Сирии, без этой идеи и итогов астанинских переговоров не было бы важных результатов переговоров в Женеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы находимся на очень ответственном этапе подготовки нашей тройственной российско-ирано-турецкой инициативы проведения в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Мы уверены, что без наших инициативных шагов, начиная год назад, когда стартовал астанинский процесс, и женевские переговоры были бы не столь важными для всех участников этого процесса", - сказал Лавров на встрече в Москве с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.