В Саудовской Аравии арестовали мужчину, носившего женское платье

2018-01-10 18:40 | www.trend.az | 7

Полиция Мекки в Саудовской Аравии арестовала мужчину после появления в соцсетях видео, где он одет в женское платье и изображает свадьбу, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Мекки.

Согласно сообщению, один из гостей, приглашенных на торжество, сообщил полиции 29 декабря 2017 года о случившемся. Он рассказал, что его пригласили на народное празднование в одном из частных заведений. Во время торжества неожиданно появились молодые люди, один из которых был одет в женскую одежду. Мужчины инсценировали свадьбу.

"Молодого человека, похожего на женщину, и его сопровождающих задержали, установили их личность, арестовали и направили их дело в генпрокуратуру для принятия дальнейших мер", - сообщает пресс-служба полиции.