Какие банки будут управлять ипотечным портфелем азербайджанского Demirbank?

2018-01-10 18:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Ипотечный портфель Demirbank, лицензия которого была отозвана в декабре 2017 года, передан в управление четырем банкам, сообщили Trend в среду в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.

Как отметили в фонде, портфель, объем которого составляет 37,2 миллиона манатов, разделен между Muganbank, Gunay Bank, Rabitabank и NBC Bank. Всего этим банкам было передано 1170 кредитов.

"В настоящее время полностью завершен процесс передачи ипотечного портфеля. Также завершена вся необходимая работа для начала обслуживания данного портфеля вышеуказанными банками", - сообщили в фонде.

Лицензия Demirbank отозвана 23 декабря 2017 года. Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сообщала, что лицензия ликвидирована по причине несоответствия совокупного капитала банка минимальному требованию, установленному для банков, а коэффициент адекватности совокупного капитала ниже трех процентов, предусмотренных законодательством. У банка также отсутствуют возможности для выполнения обязательств перед кредиторами.