Apple пообещала оградить детей от iPhone

2018-01-10 18:47 | www.trend.az | 7

Apple ответила на призыв инвесторов решить проблему зависимости подрастающего поколения от смартфонов и пообещала бороться с детской гаджетоманией. Об этом говорится в официальном заявлении компании, опубликованном на портале iMore, передает РИА Новости.

"Apple всегда заботилась о детях. Мы много работаем над продуктом, который бы вдохновлял, развлекал и развивал детей. При этом мы помогаем родителям защищать их в режиме "онлайн",- отметил представитель корпорации, подчеркнув, что в руководстве учтут пожелания спонсоров.

"Мы думаем о влиянии наших продуктов на потребителей и принимаем на себя ответственность", - добавил он.