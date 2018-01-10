В Азербайджане функционируют 2 250 мечетей, 14 церквей и семь синагог

2018-01-10 18:58 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в результате государственной перерегистрации, проведенной после первого сентября 2009 года, зарегистрированы 793 религиозные структуры, говорится в сообщении Государственного комитета по работе с религиозными структурами, распространенном в среду.
Из них 765 исламские, 28 – неисламские (17 – христианские, восемь - еврейские, одна кришнаитская и две бахаи).
С начала регистрации в 2017 году государственных религиозных учебных заведений (колледжей) было зарегистрировано десять религиозных заведений.