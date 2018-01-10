Узбекистан совершенствует деятельность Центробанка

2018-01-10 18:59 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о коренном совершенствовании деятельности Центрального банка, сообщили Trend в пресс-службе главы государства.

В документе отмечено, что «несовершенство имеющихся механизмов воздействия ЦБ на качество управления и риск-менеджмент коммерческих банков, продолжающаяся практика административного вмешательства в банковскую деятельность, особенно создание коммерческими банками несвойственных их деятельности предприятий, а также обременение непрофильными функциями затрудняют проведение действенного банковского контроля».

В числе приоритетных направлений деятельности ЦБ определены меры по кардинальному совершенствованию денежно-кредитной политики и с постепенным применением принципов инфляционного таргетирования, развитию статистической, аналитической и исследовательской базы, формированию полноценной системы ведения учета и анализа платежного баланса.

ЦБ должен также усовершенствовать механизмы регулирования и надзора за банковской системой, в том числе систему управления и оценки рисков коммерческих банков, позволяющих выявлять проблемы в деятельности коммерческих банков на ранних стадиях, принимать действенные упреждающие меры.

Большое внимание регулятор должен уделить и созданию конкурентных условий для формирования полноценных партнерских отношений между коммерческими банками и субъектами предпринимательства, укрепления доверия населения к банковской системе как к надежному институциональному партнеру.

Дальнейшее развитие платежной системы, включая организацию эффективного взаимодействия информационных систем коммерческих банков при оказании дистанционных банковских услуг, позволяющих оперативно управлять счетами и проводить банковские операции в режиме реального времени, будет также в числе приоритетных задач деятельности ЦБ.