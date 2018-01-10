Нестандартное предложение от Белорусской компании

2018-01-10 19:33 | www.oxu.az | 6

«БелАЗ» будет продавать свою продукцию за криптовалюту.

Белорусский автомобильный завод для повышения спроса на свою продукцию будет продавать ее за криптовалюту.

Как сообщает Oxu.Az, о реальности такого проекта сообщает управляющая компания «БелАЗ-Холдинга» на сайте предприятия.

В компании дали понять, что это предложение станет предметом детального изучения уже с 11 по 30 января 2018 года. А объясняют свою позицию тем, что стараются «идти в ногу со временем».

Напомним, что в конце 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко уже подписал декрет «О развитии цифровой экономики» в республике, которым легализуются и криптовалюты, в том числе самая популярная - биткоин.

A.M.

