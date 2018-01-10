AP: военные Мьянмы впервые признали причастность к убийству мусульман народности рохинджа

2018-01-10 19:28 | www.trend.az | 6

Армия Мьянмы в среду взяла на себя ответственность за убийство десяти мусульман народности рохинджа, чьи останки в декабре были найдены в массовом захоронении на территории штата Ракхайн, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

По его данным, военные впервые с августа прошлого года, когда в Ракхайне началась силовая операция, признали причастность к гибели рохинджа. ООН и многие страны обвиняют мьянманскую армию в масштабном насилии, что сами военные опровергают.

"Это правда, что и жители деревни, и силы безопасности признались в убийстве десяти бенгальских террористов, - цитирует агентство заявление военных. - Армия возьмет на себя ответственность за тех, кто совершил убийство и нарушил правила применения силы". По словам военнослужащих, проживавшие в деревне буддисты были "напуганы и спровоцированы террористами".