Китай занимает одно из ведущих мест в мире по главным показателям инновационной деятельности

2018-01-10 19:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Китай сделал заметный прогресс в сфере исследований и разработок за последние 5 лет благодаря увеличению расходов, заняв одно из ведущих мест в мире по главным показателям инновационной деятельности. Такое заявление сделал министр науки и техники КНР Вань Ган, выступая с докладом на Всекитайском рабочем совещании по вопросам науки и техники.

Согласно данным, приведенным китайским министром, расходы государства на развитие сферы исследований и разработок (R&D) в прошлом году оцениваются примерно в 1,76 триллиона юаней (269,6 миллиарда долларов США), увеличившись на 70,9 процента по сравнению с 2012 годом.

Доля расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки в ВВП страны в 2017 году составила 2,15 процента, тогда как средний уровень показателя 15 стран ЕС составил 2,1 процента, заявил Вань Ган.

Вклад около 136 тысяч китайских предприятий новых и высоких технологий составил более половины вложений страны в R&D.