МИД Ирана: Члены ядерного соглашения не выполняют сделку

2018-01-10 19:55 | www.oxu.az | 6

Тегеран сожалеет, что некоторые члены ядерной сделки проводят деструктивную политику и не выполняют свою часть соглашения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«МАГАТЭ неоднократно подчеркивало и подтверждало приверженность Ирана реализации СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе). Но, к сожалению, другой член соглашения не только до сих пор не выполнил полностью своих обязательств, но и проводит деструктивную политику», - сказал Зариф на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

По словам Зарифа, Тегеран надеется, что ядерное соглашение будет реализовано.

«Нам и другим членам СВПД необходимо тесно сотрудничать, чтобы убедиться, что это соглашение будет и далее реализовываться», - добавил глава МИД Ирана.

Отметим, на переговорах в Москве помимо глав МИД присутствовали главные переговорщики по СВПД - заместители министров России и Ирана Сергей Рябков и Аббас Аракчи.

В четверг Зариф отправится в Брюссель, где обсудит с главами МИД нескольких стран-посредников, урегулировавших проблему иранского атома, - Великобританией, Францией и Германией, - развитие ситуации вокруг ядерной сделки. Визит Зарифа в Москву и Брюссель проходит в преддверии решения администрации США по судьбе СВПД, которое, как ожидается, будет объявлено в пятницу.

A.M.

