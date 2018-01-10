Туркменистан возрождает Великий Шёлковый путь в стальном формате

2018-01-10 19:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Из Туркменистана в Иран через железнодорожную станцию Акяйла проследовал контейнерный поезд, совершающий очередной тестовый рейс по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран.

Отработка наиболее выгодных путей, связывающих страны огромного азиатского региона с включением транзитных коридоров Туркменистана, отвечает задачам развития логистической системы страны с учётом преимуществ её географического положения. Президент Гурбангулы Бердымухамедов, инициировавший крупномасштабные транспортные проекты, нацеленные на формирование мультимодальной инфраструктуры, отмечает, что расширение транзитных возможностей государства является одним из важнейших условий социально-экономического и технологического прогресса, вовлечённости Туркменистана в систему мирохозяйственных отношений.

Стартовавший 28 декабря 2017 года из города Чанша (провинция Хунань) – крупного промышленного центра на юге Китая – железнодорожный состав из 41 контейнерного вагона, гружёных товарами народного потребления, поможет точно определить временные и другие рабочие характеристики пути следования для налаживания регулярных перевозок.

Отправка поезда по маршруту Чанша (Китай)–Алтынкол (Казахстан)–Болашак–Серхетяка (Туркменистан)–Акяйла– Инчебурун (Иран)-Тегеран прошла в торжественной обстановке, соответствующей значению события. В мероприятии, организованном по этому поводу транспортной компанией «Hunan Xiang OU Express Co., Ltd» и управлением торговли провинции Хунань при содействии местных властей, приняли участие высокопоставленные руководители, представители правительственных и деловых кругов КНР, а также стран-участниц проекта, в том числе Туркменистана.

Выступавшие на церемонии подчёркивали важную роль, придаваемую транспортному коридору Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран как одному их ключевых маршрутов возрождающегося в новом качестве Великого Шёлкового пути.

Функционирование этой линии позволит наращивать объёмы грузопотока и открыть новые возможности торгово-экономического сотрудничества в регионе и на континенте, отмечает президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Для обсуждения вопросов налаживания контейнерных перевозок по данной линии в мае прошлого года в Ашхабаде прошла четырёхсторонняя встреча. Достигнутые на ней договорённости ныне вступают в практическую стадию воплощения.

Вслед за первым поездом по коридору Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран 29 декабря отправился второй аналогичный состав из города Инчуань (автономного региона в центральной части КНР), а на следующий день, 30 декабря, третий – из города Сиань провинции Шаньси на севере КНР.

Первый из упомянутых грузовой поезд, тестирующий возможности транспортно-логистической инфраструктуры четырех дружественных стран, 4 января прибыл в Казахстан на приграничную с КНР станцию Алтынкол, а 7 января достиг границ Туркменистана, где был торжественно встречен на станции Серхетяка.

Далее за 15 часов он преодолел 825 километров до туркменской станции Акяйла, расположенной на самом юге Балканского велаята, причём с опережением установленного графика, и въехал на территорию Ирана. Сокращение времени прохождения пути, как известно, означает уменьшение транспортных издержек, то есть повышает экономическую рентабельность маршрута.