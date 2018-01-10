Депутат: Аваков игнорирует проблемы азербайджанцев

2018-01-10 19:59 | www.oxu.az | 5

Наши соотечественники, проживающие в Украине, на самом деле имеют ряд проблем, и их требования в ходе сегодняшней акции являются обоснованными.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина Руфат Гулиев.

По его словам, он, как азербайджанец и руководитель рабочей группы, постоянно держит в центре внимания проблемы азербайджанцев, проживающих в Украине, и предпринимает необходимые для их решения шаги.

«Недавно я поинтересовался акциями, проводимыми в Украине. Одновременно связался с несколькими людьми, являющимися представителями нашей диаспоры в Украине. Они правы в своих требованиях, так как в последние годы в Украине происходят случаи похищения и даже убийств азербайджанских бизнесменов.

В связи с этим, я, как глава рабочей группы, а также руководство азербайджанского парламента, обращались в Верховную Раду Украины. Мы довели нашу позицию до сведения МВД, Генпрокуратуры, Службы безопасности, администрации Президента Украины.

На основании этих обращений некоторые проблемы нашли свое решение, но часть их до сих пор лежит на столе. А главная причина - это министр внутренних дел Украины армянского происхождения Александр Аваков. «Армянская кровь» показывает себя. У него как-будто ненависть к азербайджанцам. Он игнорирует проблемы азербайджанцев…

Сегодняшняя акция была связана с делом похищенного месяц назад бизнесмена-азербайджанца. У наших соотечественников лопнуло терпение, и они требуют, чтобы преступник наконец-то был пойман и наказан.

Согласно моим данным, заместитель главы МВД пообещал участникам протеста, что министр внутренних дел примет семью похищенного бизнесмена, однако, надежды на то, что министр армянского происхождения примет меры, мало. Но еще раз хочу отметить, что наши соотечественники правы в своих протестах, и их требования необходимо выполнить», - сказал депутат.

Камиль Хамзаоглы

