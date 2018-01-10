Киргизские чиновники объяснили свою безграмотность «тонким пиар-ходом»

2018-01-10 20:45 | www.oxu.az | 6

Чиновники Государственной регистрационной службы (ГРС) Киргизии объяснили ошибки, допущенные в эскизе будущих общегражданских биометрических паспортов, проверкой бдительности граждан.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает 24.kg.

Эскизы будущих загранпаспортов были опубликованы 9 января. Пользователи сети обнаружили в них орфографические ошибки. В дипломатическом паспорте в киргизском написании слова «дипломатический» была пропущена буква. Вместо «дипломаттык» на эскизе было написано «дипоматтык». Имеется ряд ошибок и в свидетельстве о заключении брака.

В пресс-службе ведомства сообщили, что допустили ошибки специально.

«Мы специально это сделали. Это тонкий пиар-ход, чтобы новость обсуждалась и ее увидело больше людей. На сегодня это лишь проект, и мы хотим получить предложения. Возможно, нам посоветуют лучший дизайн», — рассказали в ГРС.

Предполагается, что новые загранпаспорта начнут выдавать гражданам Киргизии уже в 2018 году.

Напомним, что в 2016 году ГРС продемонстрировала новые утвержденные бланки свидетельств о заключении брака, рождении, смене фамилии, имени и отчества, а также об удочерении или усыновлении. В бланках были обнаружены орфографические и смысловые ошибки. ГРС исправила ошибки, а в пресс-службе ведомства сообщили, что «так и было задумано».

A.M.

