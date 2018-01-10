В Баку задержан «Малыш Рамин» – ВИДЕО

2018-01-10 21:04 | www.oxu.az | 6

Житель поселка Масазыр Мухаммед Мамедов 6 января обратился в Управление полиции Апшеронского района с заявлением о том, что неизвестные грабители похитили из его дома ювелирные украшения на сумму в 10 тысяч манатов.

Как передает Oxu.Az, об сообщает ARB TV.

В результате совместной операции сотрудников районного управления полиции и Управления уголовного розыска МВД были задержаны по подозрению в совершении преступления 29-летний Рамин Хамидов, известный в криминальных кругах по кличке «Малыш Рамин», и 33-летний Гасан Алиев.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по этому уголовному делу.

A.M.

