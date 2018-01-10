В регионах Азербайджана некоторые отели требуют у клиентов свидетельство о браке

2018-01-10 21:02 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Некоторые отели в регионах Азербайджана по-прежнему требуют у клиентов свидетельство о браке.

В Баку подобные случаи уже не встречаются, но несколько отелей в регионах по-прежнему требуют свидетельство о браке как у мужчин, так и у женщин, подающих заявку на совместное проживание, сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, те же самые отели не требуют свидетельства у иностранных клиентов.

"Требование свидетельства о браке в отелях противоречит закону. В случае предоставления клиентом удостоверения личности отель должен принять клиента. Если отель не принимает удостоверение личности, он в первую очередь проявляет неуважение к гражданину Азербайджана и удостоверению личности страны", - сказал Багиров.