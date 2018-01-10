Международные акционеры “DemirBank” будут участвовать в процессе ликвидации

2018-01-10 21:13 | www.apa.az | 6

Палата по контролю за финансовыми рынками обратилась в Руководящий комитет Международной кредиторской группы по поводу процесса ликвидации “DemirBank”.

В ответ на запрос «АПА-Экономикс» в Палата отметили, что цель состоит в том, чтобы процесс ликвидации проходил более прозрачно, эффективно, с учетом международного опыта.

Отметим, что 23 декабря в соответствии с решением Совета директоров Палаты лицензия ОАО “DemirBank” была ликвидирована.

Лицензия ликвидирована в связи с тем, что совокупный капитал банка в настоящее время ниже минимума, установленного для банков, коэффициент адекватности совокупного капитала ниже предусмотренных законодательством 3%, а также отсутствием возможности выполнять обязанности перед кредиторами. Таким образом, в соответствии со статьями 16.1.6-15.1.8 закона Азербайджанской Республики "О банках" лицензия ОАО "DəmirBank" была ликвидирована.