Президент Ильхам Алиев: В 2017 году Азербайджан развивался стремительно и успешно

2018-01-10 21:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В 2017 году Азербайджан развивался стремительно и успешно. Об этом, в частности, сказал в среду в вступительной речи Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

"Полученные результаты во всех сферах нашей жизни внесли большой вклад в общее развитие страны. Азербайджанский народ в 2017 году тоже жил в условиях стабильности и безопасности", - сказал глава государства.

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