Президент Ильхам Алиев: В 2017 году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 24%

2018-01-10 21:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2017 году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 24 процента.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что экспортный потенциал страны растет. “В 2017 году экспорт вырос на 19 процентов, ненефтяной экспорт - на 24 процента. Это - результат проделанной работы. Население увеличивается. Ежегодно население растет как минимум на 100 тысяч человек. Растет потребление, увеличивается число туристов. В прошлом году страну посетило почти на 500 тысяч туристов больше по сравнению с 2016 годом. Это, естественно, приводит к росту потребления. Несмотря на это, наш ненефтяной экспорт, в том числе экспорт продовольственных товаров, стремительно растет. Рост ненефтяного сектора на 24 процента в течение года является результатом проделанной работы”,- сказал Президент Ильхам Алиев.