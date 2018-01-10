В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7

2018-01-10 23:42 | www.apa.az | 6

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в иранской провинции Керманшах на западе страны.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, подземные толчки зафиксированы в 19 километрах от города Кузеран, в 22 километрах от города Ревансер и в 30 километрах от города Камьяран. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 5,1 произошло в восьми километрах юго-восточнее города Сере-Поле-Захаб (провинция Керманшах), пострадали более 50 человек.