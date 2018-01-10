Азербайджан в апреле запустит еще один спутник

2018-01-10 23:43 | www.oxu.az | 7

Спутник Azerspace-2 планируется запустить на орбиту в апреле 2018 года.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил председатель ОАО «Азеркосмос» Рашад Набиев на заседании Кабинета министров, прошедшем в среду под председательством Президента Ильхама Алиев и посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

По словам Набиева, работы по разработке спутника и его ракеты-носителя идут по графику.

«Azerspace-2 наравне с расширением зоны охвата, станет резервом для Azerspace-1, находящегося на орбите, что позволит нам оказывать клиентам еще более надежные услуги», - сказал председатель ОАО.

A.M.

