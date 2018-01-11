Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов успешно сотрудничать со всеми партнерами в рамках БТК

2018-01-11 00:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов успешно сотрудничать со всеми партнерами в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что в 2017 году в сфере энергетики произошли исторические события. Одно из них - продление срока контракта привет о блоку месторождений “Азери-Чыраг-Гюнешли” до 2050 года. “Это позволит нам на долгие годы, как минимум до 2050 года, сохранить добычу на стабильном уровне. Это позволит зарубежным инвесторам и в будущем в большом объеме инвестировать в нефтяной сектор Азербайджана. Здесь речь идет о десятках миллиардов долларов. Конечно, эти инвестиции окажут позитивное влияние на все сферы экономики, предусматривается создание новых рабочих мест, новых предприятий. Конечно, сохранение добычи нефти на стабильном уровне позволит нам планировать развитие нашей экономики и постепенно снижать зависимость от нефти. Можно сказать, что за последние два года мы в большой степени добились этого”, - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что продление срока контракта по “Азери-Чыраг-Гюнешли”, кроме инвестиций приносит Азербайджану и другие значимые дивиденды.