Президент Азербайджана: “Без стабильности не может развиваться ни одна страна” - ОБНОВЛЕНО

2018-01-11 00:20 | www.apa.az | 7

«В 2017 году наша страна стремительно и успешно развивалась. Результаты, достигнутые во всех сферах жизни, внесли большой вклад в общее развитие нашей страны».

Как сообщает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

«Азербайджанский народ и в 2017 году жил в условиях стабильности и безопасности. Сегодня в различных уголках мира возрастают риски, угрозы, широкий размах приобретают кровавые конфликты, противостояния. Словом, риски в мире растут, и, как видно, эти тенденции еще будут продолжаться. Столкнувшись с такой картиной, мировая общественность, конечно, испытывает чувство озабоченности. В Азербайджане же обеспечиваются стабильность, безопасность, нормальная жизнь. Считаю, что с учетом существующей в сегодняшнем мире сложной геополитической обстановки результаты, достигнутые у нас в этой сфере, заслуживают высокой оценки», сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что без стабильности не может развиваться ни одна страна: "Это аксиома. Мы неоднократно наблюдали это в недалекой истории: «Если нарушается стабильность, то прекращается развитие, экономика страны переживает спад, останавливается инвестирование. Словом, стабильность является важнейшим условием для развития любой страны. В Азербайджане же источником стабильности являются азербайджанский народ, его воля, а также проводимая нами политика. Потому что наша политика опирается на национальные интересы, которые для нас превыше всего. Безопасность, стабильность, экономическое и социальное развитие нашей страны, ее возрастающая роль на международной арене – гаранты стабильности. Уверен, что эти позитивные тенденции в Азербайджане усилятся и в 2018 году. Основным условием наших успехов является единство народа и власти, которое налицо и сегодня. В основе нашей успешной политики лежит поддержка народа. Усиление этих позитивных тенденций, конечно, обеспечит долгосрочное, устойчивое развитие нашей страны".

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17:18

«В 2017 году Азербайджан развивался быстро и успешно».

Как сообщает АПА, об этом сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Глава государства сказал, что несмотря на рост опасности, рисков в разных частях мира, в Азербайджане были обеспечены стабильность, безопасность: «Если учитывать сложную геополитическую ситуацию в мире, то достигнутые страной результаты достойны высокой оценки. Все это было достигнуто благодаря стабильности. В основе стабильности стоят единство народа и власти, народная поддержка. В 2017 году, который можно назвать годом глубоких экономических реформ, были достигнуты большие успехи в экономической сфере. Международные финансовые структуры высоко оценили идущие в Азербайджане процессы».