Ильхам Алиев: «Международное сообщество признает Нагорный Карабах как неотъемлемую территорию Азербайджана» - ОБНОВЛЕНО

2018-01-11 00:32 | www.apa.az | 7

«Нагорный Карабах – наша исконная земля. Так было всегда, так это сегодня и так будет завтра, решение нагорно-карабахской проблемы возможно только в рамках территориальной целостности нашей страны. Иного пути этого нет».

Как сообщает АПА, об этом на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наша принципиальная позиция справедлива, основана на международном праве и получила наибольшую международную поддержку. Произошло несколько важных событий, которые отражают это. Одно из них - непризнание мировой общественностью незаконного «референдума», проведенного сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе. И соседние, и европейские страны, Европейский Союз, международные организации однозначно выступили с серьезными заявлениями о том, что не признают «референдум». Данные заявления еще раз показывают, что весь мир считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, и эта поддержка постепенно возрастает», сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Декларации, принятой в конце года на саммите «Восточного партнерства» Европейского Союза, Европейский Союз однозначно поддержал территориальную целостность, суверенитет стран-участниц «Восточного партнерства»: «Это стало очередным ударом по агрессивной Армении. Это является проявлением справедливости и одновременно свидетельствует о том, что сегодня европейские структуры, мировые центры демонстрируют более позитивный подход как в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, так и в отношении происходящих в мире процессов в целом. Истиной является и то, что в настоящее время Европа сама страдает от сепаратизма и видит, что такое сепаратизм. Мы же столкнулись с агрессивным сепаратизмом. Против нас был совершен геноцид. Наши граждане силой оружия были изгнаны с родных земель. Конечно, то, что сепаратизм поднимает голову в мире, в том числе в Европе, является сигналом международной общественности о том, что должен применяться только единый подход. Мы всегда говорили об этом. Я неоднократно говорил, что ко всем конфликтам, ко всем проявлениям сепаратизма должен применяться единый подход, двойным стандартам не должно быть места, от этого необходимо отказаться. Мы уже видим это. Считаю, что это важные события для урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции, восстановление территориальной целостности нашей страны является для нас основным вопросом».

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Как сообщает АПА, об этом сегодня на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что это нашло отражение в итоговой декларации саммита Восточного партнерства ЕС.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что непризнание международным сообществом и организациями проведенного в Нагорном Карабахе незаконного референдума также подтверждает это.

Отметив важность урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта только в рамках территориальной целостности нашей страны, глава государства сказал, что справедливая позиция Азербайджана по урегулированию этого конфликта основывается на международном праве.