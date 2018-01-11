Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Кабмина, посвященное итогам 2017 года и предстоящим задачам (ФОТО) (версия 2)

2018-01-11 00:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В среду под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Глава государства выступил на заседании с вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева:

-На сегодняшнем заседании Кабинета Министров мы обсудим итоги 2017 года, поговорим о предстоящих в этом году делах.

В 2017 году наша страна стремительно и успешно развивалась. Результаты, достигнутые во всех сферах жизни, внесли большой вклад в общее развитие нашей страны. Азербайджанский народ и в 2017 году жил в условиях стабильности и безопасности. Сегодня в различных уголках мира возрастают риски, угрозы, широкий размах приобретают кровавые конфликты, противостояния. Словом, риски в мире растут, и, как видно, эти тенденции еще будут продолжаться. Столкнувшись с такой картиной, мировая общественность, конечно, испытывает чувство озабоченности. В Азербайджане же обеспечиваются стабильность, безопасность, нормальная жизнь. Считаю, что с учетом существующей в сегодняшнем мире сложной геополитической обстановки результаты, достигнутые у нас в этой сфере, заслуживают высокой оценки.

Без стабильности не может развиваться ни одна страна. Это аксиома. Мы неоднократно наблюдали это в недалекой истории. Если нарушается стабильность, то прекращается развитие, экономика страны переживает спад, останавливается инвестирование. Словом, стабильность является важнейшим условием для развития любой страны. В Азербайджане же источником стабильности являются азербайджанский народ, его воля, а также проводимая нами политика. Потому что наша политика опирается на национальные интересы, которые для нас превыше всего. Безопасность, стабильность, экономическое и социальное развитие нашей страны, ее возрастающая роль на международной арене – гаранты стабильности.

Уверен, что эти позитивные тенденции в Азербайджане усилятся и в 2018 году. Основным условием наших успехов является единство народа и власти, которое налицо и сегодня. В основе нашей успешной политики лежит поддержка народа. Усиление этих позитивных тенденций, конечно, обеспечит долгосрочное, устойчивое развитие нашей страны.

В 2017 году были достигнуты очень большие успехи в экономической сфере. Я уже говорил, еще раз хочу сказать: 2017 год был годом глубоких экономических реформ. Еще в начале года я заявил тезис о том, что 2017 год должен стать годом глубоких экономических реформ. Так и случилось, это подтверждают и отмечают также влиятельные международные финансовые структуры, авторитетные организации. И Всемирный банк, и Европейский банк реконструкции и развития высоко оценивают происходящие в Азербайджане процессы. Одновременно согласно подсчетам Давосского Всемирного экономического форума, экономика Азербайджана, поднявшись в 2017 году на две ступени по конкурентоспособности, утвердилась на 35-м месте в мировом масштабе. Это очень высокий показатель, свидетельствующий в первую очередь о том, что мы развиваемся даже в не очень легкий в экономическом отношении год. С другой стороны, занять 35-е место в мировом масштабе – действительно высокий результат, большая победа. Мы уже много лет сохраняем и укрепляем лидирующую позицию на пространстве СНГ. Считаю, что самой высокой оценкой наших экономических реформ со стороны международного экономического сообщества является именно рейтинг Давосского форума. И тому есть основания, так как проводимая в последние годы в стране работа по созиданию и развитию привела к таким результатам.

В 2017 году экономика страны выросла, и это очень позитивный показатель. Валовой внутренний продукт, хотя и не намного, но увеличился. Больше всего радует, что вырос наш ненефтяной сектор, рост здесь составляет 2,5 процента. Ненефтяной сектор нашей промышленности увеличился на 3,6 процента, а сельское хозяйство – на 4,1 процента. Выросли наши валютные резервы. В минувшем году в нашей стране было реализовано много важных инфраструктурных и социальных проектов. Эти проекты требуют крупных денег. Несмотря на это, в 2017 году наши валютные резервы увеличились на 4,5 миллиарда долларов и в настоящее время составляют примерно 42 миллиарда долларов. Учитывая численность населения нашей страны, считаю, что по объему валютных резервов на душу населения Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе.

В экономику страны вложены инвестиции в размере 14,6 миллиарда долларов. Это тоже прекрасный показатель, свидетельствующий о том, что как местные, так и иностранные инвесторы заинтересованы во вложении средств в нашу страну. Одновременно это является проявлением отмеченной мною стабильности, так как в сложившейся сегодня в мире финансовой и экономической ситуации многие инвесторы считают вложение средств в зарубежные страны не очень приемлемым. Иностранные инвестиции вкладываются только в стабильные страны, страны, имеющие прекрасное будущее. Поэтому привлечение в течение года инвестиций на сумму около 15 миллиардов долларов, считаю, является большим достижением.

Растет наш экспортный потенциал. В 2017 году экспорт увеличился на 19 процентов, а ненефтяной экспорт – на 24 процента. Это – результат проделанной работы. Увеличивается наше население. Ежегодно оно увеличивается, по меньшей мере, на 100 тысяч человек. Растет потребление, увеличивается число туристов. В минувшем году нашу страну посетило почти на 500 тысяч туристов больше, чем в 2016 году. А это, естественно, приводит к увеличению потребления. Несмотря на это, стремительно растет наш ненефтяной экспорт, в том числе экспорт продовольственной продукции. Рост в течение года ненефтяного экспорта на 24 процента является результатом проделанной работы.

Импорт же вырос всего на 1 процент. И это естественно, потому что в первую очередь Азербайджан в еще большем объеме обеспечивает внутренний спрос за счет внутреннего производства, с другой стороны, увеличивается покупательная способность граждан. Таким образом, то, что импорт остался на стабильном уровне, считаю очень высоким результатом. А положительное сальдо нашего торгового баланса составляет 6,2 миллиарда долларов. Экономисты хорошо знают, что это прекрасный показатель. Уверен, что в этом году и в последующие годы наше сальдо всегда будет положительным. Считаю, что разница будет еще большей, таким образом, это является одним из важнейших факторов для улучшения нашего макроэкономического положения, сохранения стабильности курса маната.

Словом, основные показатели экономической сферы очень позитивны. Считаю, что любая страна может гордиться такими результатами. И мы гордимся тем, что завершили 2017 год с такими прекрасными результатами.

В центре внимания постоянно находилось развитие регионов. В прошлом году я побывал более чем в 30 районах. В рамках данных поездок отмечалось открытие новых предприятий, закладывался фундамент новых предприятий, в то же время мне докладывали об обстановке в регионах. Я ежегодно совершаю поездки в регионы и в прошлом году побывал, можно сказать, в половине наших районов. Конечно, это очень важно для меня, так как я на месте знакомлюсь с положением дел и даю соответствующие указания. Знаю, что это очень важно и для граждан, проживающих в регионах. Конечно, это очень важно и для укрепления дисциплины, так как я неоднократно бывал в каждом районе Азербайджана и лично держу под контролем выполнение данных поручений.

В 2017 году была открыта 221 тысяча новых рабочих мест, в том числе 177 тысяч постоянных. Это очень высокий показатель. Считаю, что это рекордный показатель по числу рабочих мест, открытых в последние годы. Должен также отметить, что в прошлом году было закрыто 47 тысяч рабочих мест. Это тоже естественный процесс. В то же время мы должны провести серьезный анализ, посмотреть, по каким причинам были закрыты 47 тысяч рабочих мест. Но вместе с тем, открытие 177 тысяч постоянных рабочих мест и закрытие 47 тысяч рабочих мест и здесь обеспечивает положительное сальдо, создавая, таким образом, хорошие возможности для сохранения безработицы в стране на низком уровне. Должен отметить, что по итогам года безработица в Азербайджане находится на уровне 5 процентов, а бедность – 5,4 процента. Считаю, что и это является одним из лучших результатов в мировом масштабе.

В прошлом году были выделены крупные средства на реализацию инфраструктурных проектов, в этом направлении предприняты очень важные шаги. Улучшено электроснабжение, во многих регионах были введены в строй новые подстанции. Наш стремительно растущий промышленный и сельскохозяйственный потенциал требует того, чтобы развитие электроснабжения постоянно находилось в центре внимания.

В регионах высокими темпами идет газификация. По итогам прошлого года газифицировано 93 процента нашей страны. В этом году в нашем государственном бюджете предусматриваются дополнительные средства для газификации. Эта цифра еще более возрастет.

В результате принятых мер начато орошение участков площадью более 100 тысяч гектаров. Это очень высокая цифра. Конечно, это станет очень большим подспорьем для развития сельского хозяйства и экспорта сельскохозяйственной продукции.

В 2017 году было проложено 1300 километров автомобильных дорог. Это тоже очень высокий показатель. Более чем в пятьсот сел проложены новые дороги. В начале года мы заявили, что реализуем проект, условно называемый 40 сельских дорог, однако сфера охвата каждого проекта очень широка. В течение года мы выделили дополнительные средства на создание дорожной инфраструктуры, и, таким образом, более чем в 500 сел проложены новые прекрасные дороги.

Успешно реализуются проекты питьевой воды. В минувшем году во многих городах нашла решение проблема питьевой воды. В целом, мы, можно сказать, достигаем стоящей перед нами цели по реализации основных инфраструктурных проектов.

Предприняты очень серьезные шаги, связанные с социальной инфраструктурой, - построены 133 новые школы, 14 школ капитально отремонтированы, а почти в 500 школах проведен текущий ремонт. Построены и капитально отремонтированы тридцать медицинских учреждений. Сданы в эксплуатацию два Олимпийских спортивных комплекса.

Число семей, получающих адресную социальную помощь, составляет 116 тысяч. Она охватывает более 400 тысяч человек. В среднем каждой семье оказывается социальная помощь в размере 150 манатов. Это тоже является проявлением нашей социальной политики. В то же время, - я говорил это и на предыдущих совещаниях – мы должны постараться обеспечить граждан, находящихся в тяжелом положении, работой, создать для них условия, в том числе привлечь их к работе в рамках программы самозанятости, чтобы людей, нуждающихся в адресной социальной помощи, стало меньше.

Конечно, социальные инфраструктурные проекты имеют огромное значение и отражают направление нашей политики. Даже в сложные в экономическом отношении годы мы делаем все возможное для решения социальных вопросов и проводим большую работу. Предстоящая в этом году работа в данной сфере, можно сказать, решит подавляющее большинство вопросов, связанных с социальной инфраструктурой.

В центре внимания постоянно находятся проблемы вынужденных переселенцев. В этой точки зрения 2017 год также был знаменательным, 2300 семей были переселены в новые дома, квартиры. Таким образом, более 12 тысяч переселенцев обеспечены новыми домами, квартирами. Восстановление села Джоджуг Мерджанлы – историческое достижение, сейчас прекрасный поселок, состоящий из 150 домов, живет новой жизнью. Переселенцы вернулись, возвращаются в данный поселок, и это – историческое, знаменательное событие. На примере Джоджуг Мерджанлы Азербайджанское государство еще раз показало, что никогда не смирится с оккупацией. Азербайджанский народ никогда не смирится с таким положением, и все переселенцы живут одной мечтой – побыстрее вернуться на родные земли. Восстановление, реконструкция в короткий срок Джоджуг Мерджанлы показывает, что мы в течение короткого времени проведем все ремонтно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, заново отстроим города и села, и в наши города и села, находящиеся сегодня в тяжелом положении, разрушенном состоянии, в скором времени вернется жизнь.

Одновременно в 2017 году был возведен новый городок для 1170 семей в поселке Шихарх. Это тоже знаменательное событие. И не только потому, что создан большой городок для переселенцев. А потому, что поселок Шихарх является территорией, находившейся в свое время под оккупацией. Эта территория была очищена, освобождена от армянских оккупантов, и возведение на этом месте нового большого городка еще раз показывает, что Нагорный Карабах – наша исконная земля. Так было всегда, так это сегодня и так будет завтра, решение нагорно-карабахской проблемы возможно только в рамках территориальной целостности нашей страны. Иного пути этого нет.

Наша принципиальная позиция справедлива, основана на международном праве и получила наибольшую международную поддержку. Произошло несколько важных событий, которые отражают это. Одно из них - непризнание мировой общественностью незаконного "референдума", проведенного сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе. И соседние, и европейские страны, Европейский Союз, международные организации однозначно выступили с серьезными заявлениями о том, что не признают "референдум". Данные заявления еще раз показывают, что весь мир считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, и эта поддержка постепенно возрастает.

Вам известно, что и в Декларации, принятой в конце года на саммите "Восточного партнерства" Европейского Союза, Европейский Союз однозначно поддержал территориальную целостность, суверенитет стран-участниц "Восточного партнерства". Это стало очередным ударом по агрессивной Армении. Это является проявлением справедливости и одновременно свидетельствует о том, что сегодня европейские структуры, мировые центры демонстрируют более позитивный подход как в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, так и в отношении происходящих в мире процессов в целом. Истиной является и то, что в настоящее время Европа сама страдает от сепаратизма и видит, что такое сепаратизм. Мы же столкнулись с агрессивным сепаратизмом. Против нас был совершен геноцид. Наши граждане силой оружия были изгнаны с родных земель. Конечно, то, что сепаратизм поднимает голову в мире, в том числе в Европе, является сигналом международной общественности о том, что должен применяться только единый подход. Мы всегда говорили об этом. Я неоднократно говорил, что ко всем конфликтам, ко всем проявлениям сепаратизма должен применяться единый подход, двойным стандартам не должно быть места, от этого необходимо отказаться. Мы уже видим это. Считаю, что это важные события для урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции, восстановление территориальной целостности нашей страны является для нас основным вопросом.

Наряду с этим, мы, естественно, наращиваем свою военную мощь. Сегодня согласно международным рейтингам Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Все, что необходимо для нашей армии, мы делаем. Укрепляется материально-техническая база армии. Отстраиваются заново, капитально ремонтируются военные базы, городки, воинские части. 80 процентов наших военных городков, баз, частей уже отвечают международным стандартам. Ремонтные работы в остальных воинских частях, нуждающихся в ремонте, должны завершиться в предстоящие годы. Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия. В отличие от нищей Армении мы живем за свой счет, в том числе за свой счет наращиваем военную мощь. В отличие от Армении мы не ходим с протянутой рукой, никого не умоляем, не обращаемся за кредитами. Поэтому азербайджанская общественность и враг должны знать, что Азербайджанская армия и дальше будет усиливаться и готова выполнить любое задание. Недавняя история подтвердила это.

В 2017 году произошли исторические события в области энергетики. Одно из них – продление контракта по месторождению "Азери-Чыраг-Гюнешли" до 2050 года. Это позволит нам на протяжении еще многих лет – по меньшей мере до 2050 года – сохранить стабильным уровень добычи. Это даст возможность, чтобы иностранные инвесторы и дальше вкладывали крупные инвестиции в нефтяной сектор Азербайджана. Речь здесь идет о десятках миллиардов долларов. Конечно, эти инвестиции окажут позитивное влияние на все отрасли нашей экономики, имеется в виду открытие новых рабочих мест, создание новых местных предприятий. Разумеется, сохранение добычи нефти на стабильном уровне позволит нам планировать свое экономическое развитие и постепенно и дальше сокращать зависимость от нефти. В последние два года мы, можно сказать, в значительной степени добились этого.

Продление срока контракта "Азери-Чираг-Гюнешли", помимо инвестиций, приносит нам другие важные дивиденды. В первую очередь, доля SOCAR увеличивается с 11 до 25 процентов. 75 процентов прибыльной нефти останется азербайджанской стороне. Могу сказать, что для молодой, независимой страны это прекрасный результат, достигнутый с иностранными инвесторами в нефтяном секторе. Государственная нефтяная компания Азербайджана – SOCAR вместе с другими партнерами примет участие в этом деле в качестве оператора проекта, и за продление контракта, несмотря на то, что иностранные инвесторы вложат десятки миллиардов долларов, дополнительно в качестве бонуса нам будет выплачено 3,6 миллиарда долларов – равными частями в течение восьми лет. Первый транш будет предоставлен в этом году. Таково, если говорить коротко, основное значение "Азери-Чираг-Гюнешли".

Кроме того, обеспечена успешная реализация Южного газового коридора. В начале года в Азербайджане в третий раз было проведено заседание Консультативного совета "Южного газового коридора". Были обсуждены все необходимые вопросы, и в течение года обеспечивалась реализация проекта. По последним данным, реализация проекта "Шахдениз-2" достигла 99 процентов, можно сказать, завершилась. Южно-Кавказский трубопровод, соединяющий Азербайджан с Грузией, реализован на 93 процента, а реализация проекта TANAP равна 90 процентам. Это уже показывает, что Южный газовый коридор реализован. Что же касается проекта ТАР, то и там работы идут, можно сказать, по графику. Как вам известно, в проекте ТАР Азербайджан не обладает основной долей. Наша доля там составляет 20 процентов, но мы участвуем. Как мне сообщили, реализация данного проекта находится на уровне 60-62 процентов.

Эти два важных проекта в энергетической сфере и дальше будут обеспечивать успешное развитие нашей страны и позволят нам больше заниматься развитием ненефтяного сектора. Считаю, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс стало важным событием не только для нашей страны, но и для региона, всего мира. Эта дорога начинается в Баку. Неслучайно, торжественная церемония открытия состоялась в Азербайджане. 504 километра железной дороги протяженностью 850 километров были построены, восстановлены на территории Азербайджана. Вам известно, что в реализации этой дороги Азербайджан взял на себя самую большую финансовую нагрузку. Реализация данного исторического проекта превратит и уже превращает Азербайджан в один из международных транспортных центров. За короткий срок – в течение всего двух месяцев после открытия дороги к нам из многих стран поступили обращения о присоединении к Баку-Тбилиси-Карс. Я уже лично обсудил этот вопрос с несколькими своими коллегами. Сейчас даны соответствующие указания создать рабочие группы со многими странами и проанализировать грузовой потенциал желающих присоединиться к этой линии. Конечно, мы готовы успешно сотрудничать в рамках данного проекта со всеми партнерами.

Предприняты важные шаги в области реализации транспортного коридора Север-Юг. Азербайджан выполнил свои задачи, обеспечил строительство железной дороги до границы с Ираном, кроме того, построил железнодорожный мост. Таким образом, Азербайджан принял на своей территории все необходимые меры по данному проекту и готов внести вклад в связи с общей реализацией проекта.

В минувшем году в Азербайджане состоялись Игры исламской солидарности. К нашим политическим, дипломатическим, экономическим успехам прибавился еще один успех – спортивный. Игры были проведены на высочайшем уровне. Азербайджан принял весь мусульманский мир, показал свое гостеприимство, наши спортсмены порадовали нас, в командном зачете Азербайджан был удостоен первого места. Одновременно эти Игры являются важным шагом, направленным на усиление исламской солидарности, и демонстрируют намерения, политику нашей страны.

Как вам известно, прошлый год был объявлен в Азербайджане "Годом исламской солидарности". Это решение еще раз показывает, что мы привязаны к нашим историческим, религиозным корням. На территории страны не только обеспечивается исламская солидарность, но и представители всех религий в целом живут как одна семья. Мы хотим, чтобы эти тенденции еще более усилились в нашем регионе и во всем мире. Многие мероприятия, проведенные в течение года как в Азербайджане, так и за рубежом, свидетельствуют о том, что это решение – объявление 2017 года "Годом исламской солидарности" завоевало большую поддержку и симпатию в исламском мире. Последнее важное мероприятие – проведение в конце декабря в Баку международной конференции и поздравительные послания мировых лидеров, участие в этой конференции высокопоставленных гостей еще раз демонстрирует, что Азербайджан становится незаменимой страной в мире как в организации работы, связанной с исламской солидарностью, так и пропаганде мультикультурализма.

Конечно, в течение года произошло много событий. Если я стану говорить о них здесь, понадобится несколько часов. Я просто отметил основные, важные вопросы. Еще раз хочу сказать, что 2017 год был успешным для нашей страны. Наша страна стала еще сильнее, она с оптимизмом смотрит в будущее. Уверен, что этот год также будет успешным.

Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов и председатель Открытого акционерного общества "Азеркосмос" Рашад Набиев.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

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