Президент Ильхам Алиев: Прокладка железной дороги к Габале и курорту “Шахдаг” ускорит приток туристов

2018-01-11 00:47 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Прокладка железной дороги в город Габала и к лыжному курорту “Шахдаг” ускорит приток туристов.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что этот год станет очень значимым для деятельности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. “Можно сказать, что это будет первый год деятельности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Я отмечал, что существует большой интерес к этой дороге и Баку-Тбилиси-Карс уже обновил транспортную карту Евразии и Азербайджан внес свой вклад в эту сферу”,- сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что на территории Азербайджана осуществлены все работы по транспортному коридору “Север-Юг”.